Президент: Люди в военной форме должны стать эталоном чести

Глава государства Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам с поздравительной речью в честь 25-летия Вооруженных сил РК, сообщает сообщает Казинформ





«Поздравляю всех, кто служит сегодня в Вооруженных силах и в правоохранительных органах с 25-летием Вооруженных сил нашей страны. Сегодня мы проводим самый масштабный парад за всю историю нашей Независимости. Все эти годы государство оказывает военным всестороннюю поддержку. От первых войсковых построений до создания эффективной системы безопасности пройден огромный путь. После периода становления государства, казахстанская армия с честью выполнила поставленные перед ней задачи. Наши Вооруженные силы завоевали высокий авторитет в стране и за рубежом. Вместе со всей страной сегодня Вооруженные силы РК переживают исторический этап своей модернизации», - сказал Назарбаев.





Глава государства также озвучил ключевые задачи, стоящие сегодня перед казахстанской армией.





«Принципиально новым направлением деятельности является борьба с терроризмом. Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она не исходила. Другая ключевая задача - укрепление личностного состава. Мы воспитываем новую генерацию военнослужащих. Люди в военной форме должны стать эталоном чести, справедливости и примером для будущих поколений», - заключил Нурсултан Назарбаев.



