Головкин и Альварес провели дуэль взглядов

7 мая 2017, 12:42

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и мексиканец Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО) решили не откладывать дело в долгий ящик и провели дуэль взглядов сразу после боя «Канело» с Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО).

«Что ж, это случилось. "Канело" и GGG заранее провели дуэль взглядов перед их боем в сентябре», — пишет в твиттере журналист The Guardian Брайан Армен Грэм.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.

Источник: Sports.kz.

Фото: sports.kz.

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