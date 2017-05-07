Головкин и Альварес провели дуэль взглядов
7 мая 2017, 12:42
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и мексиканец Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО) решили не откладывать дело в долгий ящик и провели дуэль взглядов сразу после боя «Канело» с Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО).
«Что ж, это случилось. "Канело" и GGG заранее провели дуэль взглядов перед их боем в сентябре», — пишет в твиттере журналист The Guardian Брайан Армен Грэм.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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