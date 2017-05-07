Головкин и Альварес провели дуэль взглядов

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и мексиканец Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО) решили не откладывать дело в долгий ящик и провели дуэль взглядов сразу после боя «Канело» с Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО).





«Что ж, это случилось. "Канело" и GGG заранее провели дуэль взглядов перед их боем в сентябре», — пишет в твиттере журналист The Guardian Брайан Армен Грэм.





Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.







