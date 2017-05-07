Старшая дочь Президента Казахстана Дарига Назарбаева празднует 54-й день рождения. Политический деятель родилась 7 мая 1963 года в Карагандинской области в Темиртау, сообщает сообщает Zakon.kz





В 1985 году у Дариги родился первый сын Нурали, в 1990 году второй сын Айсултан, а в 2000 году - дочь Венера.





Окончила Казахский государственный университет им. Аль-Фараби в 1985 году по специальности "Историк". В 1990 году поступила в аспирантуру Московского государственного университета им. М.В Ломоносова. В 1991 защитила диссертацию "Политическая борьба в Италии вокруг принятия республиканской конституции 1947 года". В 1998 году Назарбаева диссертацию "Демократизация политических систем в новых независимых государствах" и получила ученую степень доктора политических наук. Академик Академии журналистики РК, Академик Международной академии телевидения и радио. Член-корреспондент Международной экономической академии "Евразия".





Свою карьеру Дарига Назарбаева начала в 1992 году, в качестве вице-президента Детского благотворительного фонда "Бобек". В разные годы работала директором Национального телевизионного информационного агентства "Хабар", директором Фонда Первого Президента РК.





С 2003 года Назарбаева была лидером партии "Асар", которая в 2006 году была переименована в "Нур Отан". В 2012 году она была избрана вице-спикером Мажилиса Парламента РК и руководителем парламентской фракции партии "Нур Отан".





Позже, с сентября 2015, Дарига Назарбаева занимала пост заместителя Премьер-Министра РК. 15 сентября 2016 года стала депутатом Сената Парламента РК, была избрана на должность председателя постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК.





В рейтинге наиболее влиятельных женщин Казахстана Дарига Назарбаева заняла первое место.





Помимо политики, Дарига Назарбаева активно занималась музыкальной деятельностью. Она выступала на множестве благотворительных концертов. В её репертуаре русские романсы, оперные арии, казахские народные песни и пр. По ее словам, голос ей поставила профессиональный педагог алматинской оперы Надия Шарипова.



