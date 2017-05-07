Центр по примирению в Сирии оценил обстановку в зонах деэскалации

В основном нарушения представляли беспорядочную стрельбу из стрелкового вооружения в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Обстановка в районах действия меморандума о создании зон деэскалации в Сирии оценивается как стабильная: российская сторона зафиксировала 18 нарушений, турецкая — 15. Об этом сообщил центр по примирению враждующих сторон на территории САР, передает Об этом сообщил центр по примирению враждующих сторон на территории САР, передает РИА Новости





"Оперативная обстановка в районах действия меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республики всеми противостоящими сторонами оценивается как стабильная… Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 18 нарушений в провинциях: Дамаск – 10, Латакия – 3, Деръа – 3, Хама – 2. Турецкой частью зафиксировано 15 нарушений: Дамаск – 2, Деръа – 3, Хама – 7, Хомс – 3", — заявляют в центре.





При этом уточняется, что в основном нарушения представляли беспорядочную стрельбу из стрелкового вооружения в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.





"Наиболее резонансным нарушением, зафиксированным российской стороной, стал минометный обстрел позиций правительственных войск со стороны группы боевиков в районе населенного пункта Зеллакият (21 км северо-западнее города Хама). Турецкая сторона подтвердила факт принадлежности боевиков в районе населенного пункта Зеллакият к террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"* и выразила согласие на принятие оперативных мер для восстановления режима прекращения боевых действий", — сообщает центр по примирению.





*Террористическая организация, запрещена в Казахстане.



