Жамбылцы посмотрели прямую трансляцию военного парада в Астане

В этом году было принято решение начать празднование Дня защитника Отечествас торжественного шествия военных подразделений Регионального командования «Юг» и школьников, сообщает

Мероприятие проходило по двум направлениям центральных улиц города Тараз и завершилось в парке имени Т. Рыскулова.





На территории парка был организован массовый просмотр прямой трансляции военного парада в Астане.





День защитника Отечества будет продолжен праздничным концертом патриотической песни «Мен Қазақстансарбазымын» в парке Первого Президента.





Отметим, что в связи с празднованием 72-й годовщины Дня Победы в области планируется проведение ряда мероприятий. Празднование планируется начать с возложения цветов к памятникам героев ВОВ.





По улицам города пройдет общереспубликанское шествие «Бессмертный полк», созданный по ициативе военно-патриотических объединений, целью которого является сохранение памяти о подвигах ветеранов, победивших фашизм, создание преемственности поколений и дать возможность внукам и правнукам участников войны приобщиться к исторической памяти.

В данное время по городу проводятся работа по подготовке к проведению праздника. В целях эстетического оформления областного центра на главных улицах города установлены 8 баннеров, 31 флагштоков по данной тематике. В рамках празднования Дня Победы во всех предприятиях и учреждениях, учебных заведениях, школах города проводятся уроки мужества, кураторские и классные часы, лекции, встречи с участниками и инвалидами ВОВ, благотворительные акции.