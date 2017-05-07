Аким Алматинской области поздравил жетысусцев с Днем защитника Отечества

Праздничное мероприятие по традиции началось с возложения цветов к Обелиску славы в центральном парке города.

Сегодня аким области Амандык Баталов поздравил жетысусцев с Днем защитника Отечества и 25-летием со дня создания Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





Торжественное собрание, которое началось с выступления акима области А.Баталова, состоялось во Дворце культуры им.И.Жансугурова.





- Уважаемые военнослужащие, жители Алматинской области! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Президент страны 7 мая 1992 года подписал Указ о создании Вооруженных сил Республики Казахстан. Сегодняшний 25-летний юбилей – это годы поиска строительства национальных вооруженных сил, оснащения и снабжения, обучения и воспитания личного состава, укрепления воинской дисциплины. За эти годы под руководством Главы государства – Верховного Главнокомандующего Нурсултана Абишевича Назарбаева вооруженные силы нашей страны достигли высокого уровня боевой подготовки. И сегодня современное поколение защитников достойно продолжает дело своих предков, внося весомый вклад в обеспечение безопасности и укрепление обороноспособности страны, - отметил А.Баталов.





Далее аким области, подчеркнув, что военнослужащие Талдыкорганского военного гарнизона принимают участие в военном параде в нашей столице, обратился к старшему поколению защитников:





- Накануне Дня Великой Победы сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех тех, кто внес свой бесценный вклад в наше мирное будущее. Ваш бессмертный подвиг и героизм навсегда останутся символами патриотизма, ответственности и беззаветного служения Родине. От всей души желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть этот праздник мужества и отваги всегда будет мирным и радостным! – сказал А.Баталов.





Глава региона вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма отличившимся военнослужащим.





С поздравительной речью выступил начальник штаба Талдыкорганского военного гарнизона, подполковник Жанат Ермуханов. Также наградивший военнослужащих Талдыкорганского военного гарнизона.





Торжественное собрание продолжилось яркой праздничной программой.





Стоит отметить, что праздничное мероприятие по традиции началось с возложения цветов к Обелиску славы в центральном парке города.



