Во Вьетнаме число погибших в крупном ДТП с автобусом возросло до 12

По предварительным данным, до инцидента водитель грузовика ускорился и на скорости 105 километров в час перестроился на полосу, по которой двигался автобус.

Число погибших в результате столкновения автобуса и грузовика в центральной части Вьетнама увеличилось до 12 человек, 33 пострадали. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ, передает Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ, передает РИА Новости





Ранее сообщалось, что жертвами ДТП стали 11 человек, 23 получили ранения.





Инцидент произошел утром в воскресенье в провинции Зялай, которая не считается туристической. По уточненной информации, в автобусе находилось 43 человека, его водитель погиб. По данным местной газеты Lao Dong, водитель грузовика получил ранения.





Причина аварии уточняется. Согласно предварительным данным, до инцидента водитель грузовика ускорился и на скорости 105 километров в час перестроился на полосу, по которой двигался автобус.





Дорожные происшествия не являются редкостью для Вьетнама. По данным агентства, в прошлом году в результате ДТП погибли более 8,6 тысячи человек.



