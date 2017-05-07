Фоторепортаж о прошедших событиях в мире

Подборка фотографий, сделанных в разных уголках мира за последние несколько недель.

Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, сделанных в разных уголках мира за последние несколько недель.





Северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствует на военных учениях по случаю 85-й годовщины основания Корейской народной армии. Снимок был обнародован Центральным телеграфным агентством Кореи 26 апреля 2017 года.









Полицейский держит под прицелом бразильского индейца во время акции протеста против нарушения прав коренных народов в городе Бразилиа, Бразилия, 25 апреля 2017 года.









Медики-волонтёры держатся группой во время столкновений между демонстрантами и полицией на акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мандуро в Каракасе, 26 апреля 2017 года.









Президент США Дональд Трамп стоит у окна в Овальном кабинете Белого дома после интервью журналистам агентства Reuters в Вашингтоне, округ Колумбия, 27 апреля 2017 года.









Сотрудник иракской федеральной полиции в освобождённой от боевиков ИГИЛ западной части Мосула, 28 апреля 2017 года.









Персонажи мультфильма, изуродованные боевиками ИГИЛ, в детской больнице в восточной части Мосула, Ирак, 26 апреля 2017 года.









Группа мигрантов из Джибути и Сомали пересекает канадско-американскую границу недалеко от Эмерсона, Манитоба, 27 марта 2017 года.









Индонезийская пилотажная группа Jupiter пролетает над индуистским храмом Прамбанан во время авиашоу Yogyakarta International Air Show в Центральной Яве, Индонезия, 27 апреля 2017 года.









Крабы мигрируют к морю близ пляжа Плая-Хирон на Кубе, 21 апреля 2017 года.









«Марш живых» в бывшем нацистском лагере в Освенциме в Международный день памяти жертв Холокоста, 24 апреля 2017 года.









Израильская пограничная полиция задерживает палестинского демонстранта во время акции в поддержку палестинских заключённых, которые объявили голодовку в израильских тюрьмах, в городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, 27 апреля 2017 года.









Люди собирают материалы, которые подлежат вторичной переработке, на свалке в День Земли в Гувахати, Индия, 22 апреля 2017 года.









Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка Трамп, посещает саммит W20 в Берлине, Германия, 25 апреля 2017 года.









Королева Великобритании Елизавета II возле автомобиля 1960-х годов во время церемонии в Виндзорском замке, 25 апреля 2017 года.









Кандидат на пост президента Франции и лидер политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен посещает мясной павильон на продовольственном рынке Ренжис недалеко от Парижа в рамках предвыборной кампании, 25 апреля 2017 года.









Виноделы защищают виноградники от заморозков в Шабли, Франция, 28 апреля 2017 года.









Рассвет в Форталезе, Бразилия, 23 апреля 2017 года.







