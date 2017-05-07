Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

День защитника Отечества и 25 лет Вооруженных сил РК отпраздновали в Акмолинской области

7 мая 2017, 14:33

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, воины-интернационалисты, население и гости города Кокшетау.

Сегодня, на центральной площади Абылай хана в Кокшетау состоялся торжественный парад, посвященный Дню Защитников Отечества и 25-летию Вооруженных Сил РК, сообщает Управление внутренней политики Акмолинской области.

Мероприятие началось с прямого подключения к военному параду в Астане. После прямой трансляции на центральной площади началось торжественное прохождение подразделений с участием воинских частей и военно-патриотических клубов в сопровождении эстрадно духового оркестра областной филармонии.

Также в мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, воины-интернационалисты, население и гости города Кокшетау, а так же юноши, призванные в Вооруженные силы РК и их родители.


Аким Акмолинской области Малик Мурзалин поздравил всех с этой знаменательной датой: «Воинская служба это большая ответственность и почет, ведь защитник Отечества всегда был, есть и будет надежной опорой государства».

Поздравление акима завершилось вручением благодарственных писем акима области, медалей Министерства обороны РК «За безупречную службу» военнослужащим воинских подразделений, правоохранительных структур, службы ЧС, представителям военно-патриотических клубов.

Также, Начальник Департамента по делам обороны Акмолинской области Жанат Ережепов вручил вымпел лучшему районному отделу обороны по итогам граждан на срочную службу в 2016 году.

В ходе мероприятия было представлено показательное выступление со стрелковым оружиемвоеннослужащих воинской части № 5510 и специализированного поразделения «Арлан».

Завершилось мероприятие концертной программой артистов областного центра. А вечером всех ждет вечерняя молодежная программа.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...