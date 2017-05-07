День защитника Отечества и 25 лет Вооруженных сил РК отпраздновали в Акмолинской области

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, воины-интернационалисты, население и гости города Кокшетау.

Сегодня, на центральной площади Абылай хана в Кокшетау состоялся торжественный парад, посвященный Дню Защитников Отечества и 25-летию Вооруженных Сил РК, сообщает Управление внутренней политики Акмолинской области.





Мероприятие началось с прямого подключения к военному параду в Астане. После прямой трансляции на центральной площади началось торжественное прохождение подразделений с участием воинских частей и военно-патриотических клубов в сопровождении эстрадно духового оркестра областной филармонии.





Также в мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, воины-интернационалисты, население и гости города Кокшетау, а так же юноши, призванные в Вооруженные силы РК и их родители.









Аким Акмолинской области Малик Мурзалин поздравил всех с этой знаменательной датой: «Воинская служба это большая ответственность и почет, ведь защитник Отечества всегда был, есть и будет надежной опорой государства».





Поздравление акима завершилось вручением благодарственных писем акима области, медалей Министерства обороны РК «За безупречную службу» военнослужащим воинских подразделений, правоохранительных структур, службы ЧС, представителям военно-патриотических клубов.





Также, Начальник Департамента по делам обороны Акмолинской области Жанат Ережепов вручил вымпел лучшему районному отделу обороны по итогам граждан на срочную службу в 2016 году.





В ходе мероприятия было представлено показательное выступление со стрелковым оружиемвоеннослужащих воинской части № 5510 и специализированного поразделения «Арлан».





Завершилось мероприятие концертной программой артистов областного центра. А вечером всех ждет вечерняя молодежная программа.



