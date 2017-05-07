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Франсуа Олланд проголосовал на выборах президента Франции

7 мая 2017, 14:49

Местные жители встретили президента с плакатом "Спасибо за ваши пять лет правления".

Президент Франции Франсуа Олланд, завершающий свой срок, принял в воскресенье участие в голосовании в ходе второго тура президентских выборов. Как свидетельствует прямой репортаж телеканала BFM-TV, он прибыл на участок в городе Тюль, административный центр департамент Коррез (центр страны). Улыбающегося главу государства местные жители встретили с плакатом "Спасибо за ваши пять лет правления", сообщает ТАСС.

Олланд побеседовал с собравшимися на улице, с руководством города, работниками избирательного участка, дал несколько автографов. Департамент Коррез - его политическая вотчина. В начале своей политической карьеры Олланд был мэром города Тюль, а также трижды избирался депутатом Национального собрания от департамента Коррез.

В первом туре выборов Олланд также голосовал в Тюле. Тогда он весьма быстро покинул город. Завершающий свой срок президент Франции намерен в течение более шести часов оставаться в Коррезе, прежде чем отправиться в Париж. Он посетит несколько коммун вокруг Тюля и пообедает в городе Лаген с его мэром Роже Шасанаром, своим давним другом.

По данным газеты Le Figaro, Франсуа Олланд недавно обратился к своим родственникам в Коррезе с просьбой подыскать ему дом для дальнейшего периодического проживания в департаменте, с населением которого он всегда сохранял тесные связи. Ранее он проживал там в квартире, предоставленной ему как депутату. Одновременно Олланд подыскивает и новое жилье в Париже - ему придется в ближайшие дни съехать из Елисейского дворца. Однако он получит рабочий кабинет в качестве бывшего президента на улице Риволи.

Завтра Олланд возглавит на Елисейских полях у Триумфальной арки церемонию памяти павших в боях против захватчиков в годы Второй мировой войны. Вместе с ним в церемонии примет участие победитель - или победительница - президентских выборов.

Михаил Тимофеев.

Фото: odpublic.net.

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