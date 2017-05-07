Франсуа Олланд проголосовал на выборах президента Франции
7 мая 2017, 14:49
Местные жители встретили президента с плакатом "Спасибо за ваши пять лет правления".
Президент Франции Франсуа Олланд, завершающий свой срок, принял в воскресенье участие в голосовании в ходе второго тура президентских выборов. Как свидетельствует прямой репортаж телеканала BFM-TV, он прибыл на участок в городе Тюль, административный центр департамент Коррез (центр страны). Улыбающегося главу государства местные жители встретили с плакатом "Спасибо за ваши пять лет правления", сообщает ТАСС.
Олланд побеседовал с собравшимися на улице, с руководством города, работниками избирательного участка, дал несколько автографов. Департамент Коррез - его политическая вотчина. В начале своей политической карьеры Олланд был мэром города Тюль, а также трижды избирался депутатом Национального собрания от департамента Коррез.
В первом туре выборов Олланд также голосовал в Тюле. Тогда он весьма быстро покинул город. Завершающий свой срок президент Франции намерен в течение более шести часов оставаться в Коррезе, прежде чем отправиться в Париж. Он посетит несколько коммун вокруг Тюля и пообедает в городе Лаген с его мэром Роже Шасанаром, своим давним другом.
По данным газеты Le Figaro, Франсуа Олланд недавно обратился к своим родственникам в Коррезе с просьбой подыскать ему дом для дальнейшего периодического проживания в департаменте, с населением которого он всегда сохранял тесные связи. Ранее он проживал там в квартире, предоставленной ему как депутату. Одновременно Олланд подыскивает и новое жилье в Париже - ему придется в ближайшие дни съехать из Елисейского дворца. Однако он получит рабочий кабинет в качестве бывшего президента на улице Риволи.
Завтра Олланд возглавит на Елисейских полях у Триумфальной арки церемонию памяти павших в боях против захватчиков в годы Второй мировой войны. Вместе с ним в церемонии примет участие победитель - или победительница - президентских выборов.
Михаил Тимофеев.
Фото: odpublic.net.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857682-b019b46ab51339569228d0b3a61f0b82
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...