В Актау девушка угрожала покончить с собой, спрыгнув с первого этажа
Видеозапись, как сотрудники полиции уговаривают девушку, появилась в сети.
В Актау молодая девушка угрожала покончить с жизнью, спрыгнув с первого этажа, сообщает региональное издание «Тумба».
Случай произошел 6 мая в доме на ножках. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и карета скорой помощи.
По словам очевидцев, молодая девушка вылезла из окна первого этажа на крышу заведения и угрожала спрыгнуть вниз. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов убедили ее не совершать задуманного.
Девушка не пострадала. Как предполагают очевидцы, причиной попытки суицида стал конфликт с молодым человеком.
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