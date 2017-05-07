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В Актау девушка угрожала покончить с собой, спрыгнув с первого этажа

7 мая 2017, 16:04

Видеозапись, как сотрудники полиции уговаривают девушку, появилась в сети.

В Актау молодая девушка угрожала покончить с жизнью, спрыгнув с первого этажа, сообщает региональное издание «Тумба».

Случай произошел 6 мая в доме на ножках. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и карета скорой помощи.

По словам очевидцев, молодая девушка вылезла из окна первого этажа на крышу заведения и угрожала спрыгнуть вниз. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов убедили ее не совершать задуманного.

Девушка не пострадала. Как предполагают очевидцы, причиной попытки суицида стал конфликт с молодым человеком.


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