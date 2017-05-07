Явка на выборах во Франции за первые четыре часа составила 28,23%
7 мая 2017, 16:17
Двумя неделями ранее явка к полудню составила 28,54%.
Явка избирателей на проходящем в воскресенье втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (16.00 аст) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные министерства внутренних дел страны, отвечающего за организацию и проведение голосования, передает РИА Новости.
Данные свидетельствуют, что французы голосуют недостаточно активно — впервые за долгие годы явка во втором туре ниже, чем в первом — двумя неделями ранее явка к полудню составила 28,54%.
Фото: РИА Новости . Ирина Калашникова.
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