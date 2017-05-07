Аким Алматы поздравил горожан с Днем защитника Отечества и 25-летием Вооруженных сил РК

В Алматы состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня защитника Отечества и 25-летия Вооруженных сил Республики Казахстан. По традиции в этот день в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев собрались ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, курсанты, родные и близкие призывников, которым предстоит нести службу в рядах Вооруженных сил страны.

В своем приветственном слове аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что с каждым годом мощь казахстанской армии крепнет, постоянно ведется ее переоснащение новым вооружением и военной техникой, повышается профессионализм кадров, решаются социальные вопросы военнослужащих.

«Мы гордимся тем, что 25 лет назад Глава государства Н.А.Назарбаев подписал Указ о создании национальных Вооруженных сил Республики Казахстан в Алматы. Сегодня воспитаны новые, современные кадры, которые обеспечивают суверенитет нашей Родины, и мы гордимся нашими воинами. Я также хотел бы выразить особую признательность нашим ветеранам, чей подвиг останется в веках. Наша молодежь должна знать, что многим нашим отцам и дедам, ушедшим на фронт защищать свою родную землю, было меньше 20 лет. Они мечтали стать врачами, учителями, учеными, создавать семьи. К сожалению, многие так и не смогли исполнить свою мечту. Те же, кто прошли трудные годы войны, вернулись на родную землю и нашли в себе силы создать семьи, строить и созидать. Благодаря вам мы сегодня имеем это мирное небо над головой, нашу великую страну, которая достигает больших успехов», - подчеркнул Б.Байбек.

В свою очередь начальник Департамента по делам обороны города Алматы, генерал-майор Николай Қуатов отметил, что за короткий период в стране пройден огромный путь становления вооруженных сил, ставших незыблемым институтом охраны целостности государства и гарантом его безопасности.





Торжественное мероприятие продолжилось показательными выступлениями воинов–десантников и дефиле под маршевую музыку Государственного Духового оркестра РК. В завершении участникам праздника была представлена возможность посмотреть прямую видео-трансляцию самого масштабного в истории страны военного парада с площади «Қазақ елі» в Астане.

Отметим, что в Алматы проходит масштабное празднование 72-ой годовщины Дня победы в Великой Отечественной войне, а также Дня защитника отечества и 25-летия Вооруженных Сил РК.

С 7 по 9 мая почетный караул курсантов военных школ, учащиеся колледжей и старших классов несут «Вахту памяти» возле памятников участникам ВОВ. В парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев, на Арбате и в Парке Первого Президента РК при участии Школы изобразительного искусства и технического дизайна им. А. Кастеева организован плэнер 302 художников на военную тематику. Там же проходят выступления духовых оркестров, в которых принимают участие оркестр музыкальной школы им.Жубанова и оркестр музыкального колледжа им.Чайковского.

В парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев актеры Театра юного зрителя им. Г.Мусрепова воссоздали живые статуи Бауыржана Момышулы, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Ивана Панфилова, Талгата Бигельдинова, Рахымжана Кошкарбаева, Малика Габдуллина, Сергея Луганского, проходит выставка боевой техники. На площади перед Мемориалом славы расположена стена благодарности и фотозоны «Біз - батырлардың ұрпағы», объемные хэштеги «#Біз – батырлар_ ұрпағымыз!», «#Мы_дети - победителей!» и др.

9 мая в 10:00 на площади перед Вечным Огнем в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев пройдет церемония возложения цветов к Мемориалу славы. В 12:00 состоится шествие «Бессмертного полка» с площади «Астана», которая пройдет по ул.Толе Би до ул.Достык и спустится вниз до парка им. 28 гвардейцев-панфиловцев. Помимо фотографий участников ВОВ, в шествии будут использоваться 10 фотомозаек - героев ВОВ 1941-1945 гг., собранные из 164 фотографий действующих военнослужащих. С 20:00 до 22:00 состоится праздничный концерт «Тағзым!», в котором прозвучат песни военных лет. В 22:00 состоится праздничный салют.