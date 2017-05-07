Бердыбек Сапарбаев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил РК.





Чествование защитников Отечества прошло на площади областного акимата. Мероприятие началось с прямой трансляции торжественного парада, проходившего в Астане. После состоялись показательные выступления строевой подготовки войск Актюбинского военного гарнизона, в который входят подразделения Министерства обороны, МВД и пограничные войска, курсантов Актюбинского юридического института и Военного института Сил воздушной обороны и военно-патриотических клубов г. Актобе, торжественное награждение военнослужащих, а также концертная программа с участием творческих коллективов города.





Глава региона, приветствуя военнослужащих, выразил им слова благодарности за ежедневный доблестный труд.

- Сегодня особенный день для всех казахстанцев. 25 лет назад Указом Главы государства впервые была создана армия независимого Казахстана. Вооруженные силы Казахстана соответствуют всем международным стандартам, имеют на вооружении самые мощные и современные образцы военной техники. Заслуга в этом, безусловно, Президента страны – Верховного Главнокомандующего Нурсултана Назарбаева. Армия Казахстана героически защищает безопасность и территориальную целостность нашего государства, каждого казахстанца, участвует в миротворческих миссиях, выполняя международные обязательства. Свой достойный вклад в укрепление оборонной мощи нашей державы вносят и актюбинцы. Ежегодно около 2 тысяч юношей нашего региона, отправляются служить в армию. Принять участие в сохранении мира, спокойствия, стабильности - долг каждого актюбинца. Долг старшего поколения - воспитывать молодых казахстанцев настоящими патриотами, преданными своей родине, помнящими историю и чтящими традиции своего народ, - подчеркнул в поздравительной речи Бердыбек Сапарбаев.





Как известно, с 1992 года 7 мая в Казахстане празднуется как «День защитника Отечества». Именно 7 мая 1992 года Президент Казахстана, верховный главнокомандующий Нурсултан Назарбаев подписал Указ о создании национальных вооруженных сил.



