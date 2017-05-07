В ЮКО 500 солдат прошли торжественным маршем

В Центральном парке города Шымкента состоялось торжественное мероприятие, посвященное 7 мая – «Дню защитника Отечества РК». В этот день, 500 солдат от площади Ордабасы до Центрального парка, в сопровождении военного оркестра выстроившись, прошли торжественным маршем. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Аким области Жансеит Туймебаев, приняв участие на праздничном мероприятии, поздравил всех южноказахстанцев и солдат с Днем защитника Отечества и 25-летием Вооруженных сил Республики Казахстан.





«Сегодня благодаря стратегическому видению Главы государства - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Казахстана Нурсултана Назарбаева, сформирован новый облик армии и патриотический дух. Вооруженные силы Республики Казахстан стали надежным гарантом безопасности и внутренней стабильности. В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто защитил нашу родину, и этот день свидетельствует о боевой мощи нашего государства», - сказал аким.





Кроме того, глава региона наградил 17 граждан, внесших вклад в усиление обороноспособности страны, обеспечение национальной безопасности, защиту прав и интересов граждан орденом «Құрмет», государственной наградой РК, медалью «За отвагу» и нагрудным знаком «За заслуги перед областью», а также Грамотами и Благодарственными письмами акима ЮКО. Наряду с этим, 10 человек были награждены медалью Министра Обороны РК «За безупречную службу».

Мероприятие завершилось концертной программой, в ходе которого поставлено театрализованное представление «Мәңгілік ел тұғыры - Қуатты Армия» и исполнены патриотические песни.

Наряду с этим, на праздничном мероприятии южноказахстанцы посмотрели прямую трансляцию торжественного военного парада, посвященного 25-летию Вооруженных Сил РК, который прошел в городе Астана.





В общей сложности в параде приняли участие порядка 5000 военнослужащих. Кроме того, военную мощь нашей страны продемонстрировали около 300 единиц боевой техники и 70 военных самолетов и вертолетов Сил воздушной обороны Казахстана.





Стоит отметить, что в этом году исполняется 25 лет со дня образования Вооруженных Сил Республики Казахстан. В соответствии с требованием времени обновляется наша армия и ежегодно укрепляется ее мощь.





Стоит подчеркнуть, что наш регион – южные врата нашей страны. На сегодня в регионе действуют 10 военных структурных подразделений, подведомственных гарнизону Шымкента, которые обеспечивают сохранение спокойствия и целостности границы Южного Казахстана.





Фото, автор Самат Мырзалиев