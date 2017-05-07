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Бердыбек Сапарбаев вручил военнослужащим ключи от новых квартир

7 мая 2017, 16:20

Ни один актюбинский ветеран не остался без должного внимания, каждому участнику войны были вручены именные поздравительные открытки от Главы государства и Премьер-Министра Казахстана.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев посетил воинскую часть № 6655, где состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею Дня Защитника Отечества и 72 годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Отметим, что ни один актюбинский ветеран не остался без должного внимания, каждому участнику войны были вручены именные поздравительные открытки от Главы государства и Премьер-Министра Казахстана.

В ходе посещения Бердыбек Сапарбаев ознакомился с образцами техники и вооружения части, приветствовал ветеранов, в числе которых был и ветеран ВОВ Отеш Жалмагамбетов. Кавалер ордена Красной Звезды Отеш Жалмагамбетов был призван в армию 18-летним парнем в 1942 году. В 2015 году он участвовал в торжествах по случаю 70-летия Победы в Астане и получил из рук Президента РК орден «Құрмет». Выступая с напутственной речью, ветеран пожелал всем присутствующим никогда не знать войны. В свою очередь Бердыбек Сапарбаев поблагодарил ветерана за Победу, пожелав крепкого здоровья и благополучия.

- Сегодня мы чествуем тех, кто героически защищал и защищает наши родные рубежи, кто защищает безопасность государства, общества и каждого казахстанца. Желаю вам добра, счастья, согласия и благополучия. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам, - обратился к присутствующим глава региона.

В воинской части аким области лично вручил 7 военнослужащим медали I, II, III степеней, которых они удостоились Указом Президента, 11 военнослужащих были отмечены благодарственными письмами за безупречную службу. Кроме того, 5 военнослужащим были вручены ключи от служебных квартир.



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