Аким СКО Кумар Аксакалов: «День защитника Отечества стал всенародным праздником»

В Петропавловске мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, начались с торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориалу Карасай и Агынтай батырам. Участие в традиционном мероприятии принял аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Кроме этого, отдать дань памяти национальным героям пришли ветераны, военнослужащие, курсанты Военного института, представители общественности, студенты, школьники, а также представители трудовых коллективов и государственных учреждений Петропавловска.

Далее в ходе праздничного мероприятия «Отанға қызмет етемін» на площади по улице им.М.Жумабаева североказахстанцы посредством онлайн-трансляции стали свидетелями самого масштабного парада в истории страны, который посвящен 25-летию образования Вооруженных сил Казахстана. В зрелищном шествии приняли участие и представители нашего региона – более 200 курсантов Военного института Национальной гвардии РК во главе с начальником генералом-майором Жумабеком Ахметовым.





В Петропавловске же военную мощь и силу продемонстрировали курсанты Военного института, представители частей Петропавловского гарнизона, сотрудники правоохранительных органов. С днем защитника Отечества собравшихся североказахстанцев поздравил глава региона Кумар Аксакалов. В своем выступлении аким области отметил, что этот праздник неразрывно связан с историей страны, становлением сильной и обороноспособной казахстанской армии.





«За эти годы казахстанская армия нарастила мощь и военный потенциал, доказала свою боеготовность. Наши войска оснащены по последнему слову техники и не уступают в этом зарубежным странам. Современная казахстанская армия является залогом мира, спокойствия и безопасности наших граждан», - подчеркнул аким области.

Также глава региона акцентировал внимание на том, что на протяжении 20 лет Военный институт Петропавловска готовит высокопрофессиональных, талантливых офицеров, которые на деле доказывают свою квалификацию и верность принципам.





«День защитника Отечества уже давно стал всенародным праздником. Это день сильных, мужественных, твердых духом людей, для которых делом чести является защита своего дома, своей Родины. Мы свято чтим подвиги батыров, воинов и солдатов, участвовавших в сражениях за мир, независимость и свободу нашей Родины, а также героев сегодняшних дней. В этот день выражаю благодарность ветеранам Великой отечественной войны, воинам-интернационалистам, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов – всем, кто защищал нашу страну, нередко рискуя своей жизнью. Особые слова поздравлений звучат для тех, кто в этот праздничный день остается на боевом посту, исполняет воинский долг», - резюмировал Кумар Аксакалов.





Здесь же состоялась торжественная церемония награждения. За безупречную службу, высокие показатели, личную дисциплину, а также в честь Дня защитника Отечества аким области вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма 15-ти североказахстанцам, чей жизненный путь неразрывно связан с защитой Родины. Среди них – полицейские, военнослужащие, преподаватели Военного института НГ РК и военной кафедры СКГУ им.М.Козыбаева.





Далее к собравшимся обратились председатель Северо-Казахстанского областного филиала республиканского общественного объединения «Ветераны вооруженных сил» Борис Сапенков и курсант военного института Национальной гвардии РК Бахтияр Каирбеков. Несмотря на свой юный возраст, Бахтияр один против шестерых вступил в схватку с террористами, напавшими в Актобе на его воинскую часть. За свой подвиг Бахтияр из рук Президента РК получил орден «Айбын» 3-й степени.

«До того, как я был призван в армию, я не планировал и даже не предполагал, что выберу этот путь. Но в какой-то миг буквально, я принял такое решение. Сейчас я учусь в Военном Институте Нацгвардии. И мне нравится эта жизнь. Свой поступок я не считаю героическим. Я выполнял свои обязанности. Обещаю и дальше служить на благо Родины. Очень хочу быть военным и гордо нести звание офицера», - рассказал Бахтияр Каирбеков.





После завершения торжественной части под звуки марша все подразделения гарнизона двинулись по улице им. М.Жумабаева. Программу продолжил праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами региона и сотрудниками правоохранительных органов.



