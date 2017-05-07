В аэропорту Дели столкнулось два самолета
В результате случившегося никто из пассажиров не пострадал.
В индийском аэропорту города Дели столкнулось два пассажирских авиалайнера. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на DNA India.
В результате случившегося никто из пассажиров не пострадал, однако оба рейса были задержаны из-за полученных самолётами повреждений.
#Breaking: Jet Airways Delhi-Srinagar flight hits another aircraft while preparing for take off; passengers safe https://t.co/zDsi5A3G8Cpic.twitter.com/wEg7mluKG0— DNA (@dna) 7 мая 2017 г.
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