В аэропорту Дели столкнулось два самолета

В результате случившегося никто из пассажиров не пострадал.

В индийском аэропорту города Дели столкнулось два пассажирских авиалайнера. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на DNA India.

В результате случившегося никто из пассажиров не пострадал, однако оба рейса были задержаны из-за полученных самолётами повреждений.