В аэропорту Дели столкнулось два самолета

В индийском аэропорту города Дели столкнулось два пассажирских авиалайнера. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на DNA India.

В результате случившегося никто из пассажиров не пострадал, однако оба рейса были задержаны из-за полученных самолётами повреждений.

#Breaking: Jet Airways Delhi-Srinagar flight hits another aircraft while preparing for take off; passengers safe https://t.co/zDsi5A3G8Cpic.twitter.com/wEg7mluKG0