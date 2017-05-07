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Даурен Абаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

7 мая 2017, 17:30

Вместе с тем, министр отметил заслугу наших предков в установлении сегодняшнего мирного неба над нашей землей.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.

«Дорогие друзья! От чистого сердца поздравляю всех с Днем защитника Отечества и предстоящим Днем Победы! В такой двойной праздник долг каждого - отдать дань чести всем тем, кто защищал нашу родину за всю историю, в том числе тем, кто и сейчас, не смыкая глаз, бережет спокойствие нашей страны», - отметил Даурен Абаев.

Вместе с тем, министр отметил заслугу наших предков в установлении сегодняшнего мирного неба над нашей землей.

«Благодаря нашим предкам, которые показали пример защиты своей земли, мы сегодня живем в мирном и процветающем государстве. Пусть растет и приумножается могущество наших Вооруженных сил! Пусть наше небо будет всегда чистым и мирным!», - резюмировал Даурен Абаев.

Фото с сайта inform.kz


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