В интернете появилось видео выступления Димаша Кудайбергенова на французском шоу
Димаша Кудайбергенова пригласили в качестве почетного гостя на самую известную программу кабаре-шоу "Les années bonheur" на французском государственном телеканале France 2.
В Сеть выложили полную видеозапись выступления казахстанского певца Димаша Кудайбергенова на французском шоу, сообщает Zakon.kz.
Димаша Кудайбергенова пригласили в качестве почетного гостя на самую известную программу кабаре-шоу "Les années bonheur" на французском государственном телеканале France 2. Об этом рассказал его PR-директор Алпамыс Шаримов.
Ранее, 3 мая, сам певец писал у себя в соцсетях: «Я выступлю на одной сцене с мировыми эстрадными звездами. Передачу с моим участием вы можете посмотреть 6 мая в 20.55 по местному времени».
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