В интернете появилось видео выступления Димаша Кудайбергенова на французском шоу

Димаша Кудайбергенова пригласили в качестве почетного гостя на самую известную программу кабаре-шоу "Les années bonheur" на французском государственном телеканале France 2.

В Сеть выложили полную видеозапись выступления казахстанского певца Димаша Кудайбергенова на французском шоу, сообщает Zakon.kz.

Димаша Кудайбергенова пригласили в качестве почетного гостя на самую известную программу кабаре-шоу "Les années bonheur" на французском государственном телеканале France 2. Об этом рассказал его PR-директор Алпамыс Шаримов.

Ранее, 3 мая, сам певец писал у себя в соцсетях: «Я выступлю на одной сцене с мировыми эстрадными звездами. Передачу с моим участием вы можете посмотреть 6 мая в 20.55 по местному времени».