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На побережье Каспия третий день продолжается пожар

7 мая 2017, 18:56

Ориентировочно на сегодня площадь пожара составляет 10 гектаров.

В Атырауской области на территории государственного природного резервата «Ак Жайык» вот уже третий день горит камыш и сухая трава в степи. Об этом ATPress.kz сообщили в департаменте ЧС Атырауской области.

Утром 5 мая на пульт дежурной службы департамента ЧС поступил сигнал о том, что горит степь на южной стороне территории государственного природного резервата «Ак Жайык», на побережье моря за поселком Еркинкала.

Ориентировочно на сегодня площадь пожара составляет 10 гектаров. Сейчас там задействовано 6 единиц техники и 14 человек личного состава различных подразделений ДЧС. При этом отмечается, что когда поступил сигнал 5 мая, и в тот же день там было потушено 3 гектара, а 6 мая было потушено 5 гектаров.

На сегодняшний день горит примерно около 10 гектаров, территория обследуется при помощи летательного аппарата «дрон», производящего фото- и видеосъемку. Уточняется, что открытый огонь идет не сплошной стеной, а полыхает островками разных размеров. В некоторых местах пламя вспыхивает повторно, через некоторое время после тушения.

Еламан Жусанов. Фото Рахима Койлыбаева


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