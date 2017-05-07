Футбольный тренер аргентинского клуба разорвал на себе рубашку

Тренер аргентинского футбольного клуба "Эстудиантес" Нельсон Вивас был удален с поля, после того как обругал бокового арбитра. По пути в раздевалку он разорвал на себе рубашку, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел во время матча "Эстудиантес" с "Бока Хуниорс". Вивас требовал пенальти, а судья отказался его назначать.

В результате встреча завершилась со счетом 0:0.