Футбольный тренер аргентинского клуба разорвал на себе рубашку

7 мая 2017, 19:11

Вивас бурно отреагировал на решение судьи

Тренер аргентинского футбольного клуба "Эстудиантес" Нельсон Вивас был удален с поля, после того как обругал бокового арбитра. По пути в раздевалку он разорвал на себе рубашку, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел во время матча "Эстудиантес" с "Бока Хуниорс". Вивас требовал пенальти, а судья отказался его назначать.

В результате встреча завершилась со счетом 0:0.

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