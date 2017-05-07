Футбольный тренер аргентинского клуба разорвал на себе рубашку
7 мая 2017, 19:11
Вивас бурно отреагировал на решение судьи
Тренер аргентинского футбольного клуба "Эстудиантес" Нельсон Вивас был удален с поля, после того как обругал бокового арбитра. По пути в раздевалку он разорвал на себе рубашку, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел во время матча "Эстудиантес" с "Бока Хуниорс". Вивас требовал пенальти, а судья отказался его назначать.
В результате встреча завершилась со счетом 0:0.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com