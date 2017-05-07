День защитника Отечества отпраздновали в Акмолинской области

Почти 2000 акмолинцев служат в Вооруженных Силах Республики Казахстан, более 40 наших земляков обучаются в военных учебных заведениях.

Сегодня на площади Абылай-хана города Кокшетау состоялись праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества и 25-летия Вооруженных Сил Республики Казахстан. Сотни кокшетауцев пришли на площадь, чтобы посмотреть прямую трансляцию военного парада из Астаны и выступление Главы государства.

Обращаясь к акмолинцам, аким Акмолинской области Малик Мурзалин сказал: «У нашей страны есть славное историческое прошлое. Имена Абылай-хана, Кабанбай, Кобланды, Агынтай и Карасай батыров, а также образы многих других героев – защитников Отечества навсегда остались в народной памяти.

Мы гордимся подвигом ветеранов Великой Отечественной войны, мужеством воинов-афганцев и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, стойкостью наших солдат и офицеров, действующих в трудных ситуациях в реалиях уже сегодняшнего дня. Мы глубоко признательны всем, кто готов в любую минуту выполнить свой священный долг - встать на защиту своей страны!».

В своем поздравительном слове аким области отметил, что за годы Независимости Вооруженные силы Казахстана стали реальным гарантом спокойствия граждан и стабильности государства.

«Определяя роль казахстанской армии, Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил: «Великая честь - иметь возможность служить в рядах Вооруженных Сил Республики Казахстан. Мы - мирная страна. Но чтобы защитить Независимость, свои границы, страна должна всегда иметь высокомобильную, хорошо оснащенную армию и надежных, всесторонне подготовленных защитников Отечества».

После поздравления глава региона вручил медали Министерства обороны Республики Казахстан «Мінсіз қызметі үшін» начальнику отдела по делам обороны города Степногорска подполковнику Бауыржану Есимову и начальнику отделения Управления по делам обороны города Кокшетау капитану Казбеку Колпенову.

Благодарственными письмами акима области за безупречную службу были удостоены военнослужащие воинских подразделений, правоохранительных структур, ЧС и представители военно-патриотических клубов. Наряду с военнослужащими глава региона поблагодарил и тех людей, которые не остались в стороне во время паводкового периода и помогали в ликвидации чрезвычайной ситуации. Среди них учашийся 11 класса Фурмановской средней школы Жаркаинского района Алишер Султанбеков, который 16 апреля 2017 года принимал активное участие в эвакуации детей и взрослых из автобуса, смытого талыми водами на трассе Кокшетау-Атбасар.

Завершилось мероприятие концертом творческих коллективов региона.



