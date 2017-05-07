Фанат "Атырау" украл кепку у Жерара Гоу

При этом форварда "Кайрата" даже не спасли находившиеся рядом полицейские.

В Сети появилось видео того, как один из фанатов "Атырау" украл кепку у форварда алматинского "Кайрата" Жерара Гоу, пишет Vesti.kz.

Инцидент произошел в тот момент, когда футболист направлялся к автобусу. При этом болельщика от поступка не остановило даже присутствие полицейских, которые организовали для игроков "Кайрата" живой коридор.

Гоу попытался догнать "злоумышленника", но тот оказался проворнее и успел убежать с трофеем.

Напомним, "Кайрат" уступил в Атырау со счетом 1:2 и потерпел первое поражение в КПЛ-2017