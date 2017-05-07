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Енот поселился на потолке в аэропорту Торонто

7 мая 2017, 19:58

В последнее время еноты буквально заполонили Торонто.

Новый обитатель появился в терминале внутренних рейсов аэропорта Торонто. Непонятным образом маленький енот обжил потолок одного из этажей, передаёт Лайф со ссылкой на CBC News.

Множество роликов со зверьком появилось в социальных сетях. Большинство людей умиляются маленькому зверьку и приветствуют его.

Журналист издания пишет, что в последнее время еноты буквально заполонили Торонто — якобы зверушки разгуливают по городу. А теперь один из них ещё и стал "официальным послом" города для туристов, шутит CBC News.

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