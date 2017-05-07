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Чем удивил самый масштабный парад в истории Казахстана

7 мая 2017, 20:38

Мероприятие по всем параметрам превзошло все проводимые ранее парады войск.

В День защитника Отечества, 7 мая, в Астане прошел военный парад, на котором торжественно прошагали более пять тысяч военнослужащих.

Мероприятие по всем параметрам превзошло все проводимые ранее парады войск. Около 300 образцов военной техники и вооружения проехали в механизированной колонне в Астане. Мощь и боеготовность казахстанской авиации в небе показали около 70 единиц авиационной техники Сил воздушной обороны страны.

По традиции прохождение пеших колонн открыли барабанщики — воспитанники республиканских школ "Жас Улан". Продолжили шествие парадные расчеты офицеров министерства обороны РК, Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, миротворческих сил, специального назначения, женщин-военнослужащих, военной полиции, бригады территориальной обороны.

Также зрители смогли оценить мастерство казахстанских летчиков: пролетев над Астаной, авиаторы продемонстрировали в небе юбилейное число "25" и фигуру высшего пилотажа под названием "Байтерек".

Источник: sputnik Казахстан


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