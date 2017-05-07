Макрон опережает Ле Пен с 60% голосов во втором туре президентских выборов во Франции
7 мая во Франции проходит второй тур президентских выборов.
Основатель движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон опережает главу партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции с 60% голосов.
Об этом пишет газета Le Soir со ссылкой на данные трёх институтов, передает RT.
7 мая во Франции проходит второй тур президентских выборов.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.