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Макрон опережает Ле Пен с 60% голосов во втором туре президентских выборов во Франции

7 мая 2017, 20:49

7 мая во Франции проходит второй тур президентских выборов.

Основатель движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон опережает главу партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции с 60% голосов.

Об этом пишет газета Le Soir со ссылкой на данные трёх институтов, передает RT.

7 мая во Франции проходит второй тур президентских выборов.


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