89-летний француз умер, опустив бюллетень в урну

Сегодня во Франции, в департаменте Эссон, в ходе второго заключительного тура выборов президента прямо на избирательном участке скончался 89-летний мужчина, пишет Лайф со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что мужчине стало плохо сразу после того, как он опустил бюллетень в урну. Он схватился за сердце и потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали у мужчины сердечный приступ. Спасти его не удалось — 89-летний избиратель скончался, не приходя в сознание. Кому он отдал свой голос, неизвестно.

Избирательный участок в Эссоне был временно закрыт.