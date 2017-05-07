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Ветер в Костанае оборвал провода и сломал деревья

7 мая 2017, 22:23

Ветки разбросаны во дворах жилых домов и на дорогах.

Сегодня на Костанай обрушился шквалистый ветер. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду и более, передаёт alau.kz

Ветер в Костанае обрывал провода, ломал деревья. Ветки разбросаны во дворах жилых домов и на дорогах.


Костанайцы присылают фото последствий стихии. Ветер перевернул остановку на улице Каирбекова.


Ветер поднимал пыль. На горизонте виднелся пыльный туман. Кроме того, сегодня моросил мелкий грязный дождик. Костанайцы считают, что в данном случае имеет значение запыленность воздуха. Одежда прохожих, автотранспорт, скамейки покрылись грязными точками.


8 мая синоптики прогнозируют в Костанае похолодание.


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