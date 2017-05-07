Ветер в Костанае оборвал провода и сломал деревья

Ветки разбросаны во дворах жилых домов и на дорогах.

Сегодня на Костанай обрушился шквалистый ветер. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду и более, передаёт alau.kz

Ветер в Костанае обрывал провода, ломал деревья. Ветки разбросаны во дворах жилых домов и на дорогах.





Костанайцы присылают фото последствий стихии. Ветер перевернул остановку на улице Каирбекова.





Ветер поднимал пыль. На горизонте виднелся пыльный туман. Кроме того, сегодня моросил мелкий грязный дождик. Костанайцы считают, что в данном случае имеет значение запыленность воздуха. Одежда прохожих, автотранспорт, скамейки покрылись грязными точками.





8 мая синоптики прогнозируют в Костанае похолодание.