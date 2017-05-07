Уколы ботокса лечат депрессию

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели крупнейший метаанализ данных об антидепрессантных свойствах кетамина.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессия является основной причиной инвалидности в мире. Несмотря на распространенность заболевания, эффективность антидепрессантов I ряда (группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, СИОЗС) остается низкой: из-за большого лаг-периода (2–10 недель) и осложнений около половины пациентов прекращают терапию преждевременно. Кроме того, надежные данные о способности СИОЗС снижать риск суицида отсутствуют, а метаанализ 2009 года, напротив, выявил между этими показателями положительную корреляцию. Поэтому в ряде случаев при терапии депрессии назначаются нетрадиционные препараты.

В частности, к соединениям с потенциальным антидепрессивным действием относится кетамин — антагонист NMDA-рецепторов, используемый для анестезии животных и реже — при противопоказаниях к применению опиоидных анальгетиков. Поскольку вещество обладает психоактивными свойствами, его распространение и изучение ограничено. Тем не менее, согласно ряду работ на небольших выборках (20–57 человек), кетамин может улучшать симптомы терапевтически резистентной депрессии (TRD) и расстройств депрессивного спектра. При этом доза, необходимая для лечения болезни, ниже минимальной дозы, необходимой для проявления психоактивных и анестезирующих свойств.

Чтобы прояснить антидепрессантные свойства кетамина, американские ученые проанализировали Систему отчетов о нежелательных эффектах препаратов (AERS) Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, в которую включены записи о более чем восьми миллионах пациентов. Несмотря на то, что база предназначена для мониторинга негативных последствий терапии, авторы оценили только положительные эффекты соединения — для этого они применили метод обратной частоты документа (inverse document frequency, IDF), позволяющий инвертировать вес наиболее широкоупотребительных слов.

Частота побочных эффектов у пациентов, получавших кетамин (a), сравнение с контрольной группой (b), снижение депрессивной симптоматики, болевых ощущений (c) и других побочных эффектов — запора, рвоты, головокружения (d) / ©Isaac V. Cohen et al., Scientific Reports, 2017

Всего исследователи рассмотрели случаи 279 853 человек. Для минимизации влияния на итог анестезирующих свойств они разделили выборку на две группы: пациентов, принимавших кетамин (41 337 человек), и пациентов, получавших другие обезболивающие препараты. Результаты показали, что включение кетамина в терапию было связано со снижением депрессивной симптоматики на 50 процентных пунктов по сравнению с иными анальгетиками. Сопоставление с контрольной группой позволило исключить возможность корреляции между первоначальным уровнем болевых ощущений и депрессией. Любопытно, что анализ также выявил антидепрессантные свойства других неклассических средств.

Среди них ученые выделили препараты на основе ботокса (используются для разглаживания морщин и лечения мигреней), диклофенак (нестероидный противовоспалительный препарат) и миноциклин (антибиотик). Антидепрессантное действие двух последних, по мнению авторов, может быть связано, по меньшей мере частично, с противовоспалительными эффектами. Однако то, как на эмоциональную сферу может влиять ботулотоксин, неизвестно: прояснить это планируется в работе, направленной на оценку воздействия косметологических средств на депрессию. Также авторы подчеркнули необходимость дальнейших исследований антидепрессантных свойств кетамина.

Статья опубликована в журнале Scientific Reports, пишет Naked Sciene.

Ранее ученые обнаружили, что кетамин может предотвращать симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у мышей при заблаговременном введении.