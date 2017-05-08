Композитор Еркеш Шакеев рассказал историю создания самой известной песни «Мюзиколы»

В годовщину смерти участника дуэта «Мюзикола» Булата Сыздыкова казахстанский композитор Еркеш Шакеев рассказал историю знакомства с исполнителем и создания хита «Девочка в платьице белом», сообщает Zakon.kz.

Свой рассказ Шакеев опубликовал на Facebook.

«Однажды, в далеких 80-х, впервые в своей жизни я участвовал в молодежном эстрадном конкурсе "Жастар Даусы". В один из финальных дней я сидел один на лестничной площадке Дворца АХБК и "разыгрывался" на гитаре перед выходом на сцену. "Хорошо играешь, братишка" услышал я солидный и обаятельный голос, поднял взгляд и обомлел - передо мной стоял легендарный гитарист группы "Арай" Булат Сыздыков. Так мы познакомились, вернее сразу подружились, а еще точнее стали братьями по жизни. Була много раз бывал у нас дома, держал на руках моих старших детей Сафара и Меруерт и это тоже многое для меня значит».

«В 1995 году мы написали с ним несколько совместных песен. Самой известной из них стала "Девочка в платьице белом". Было это так: в один прекрасный день Була позвонил мне из Москвы и говорит: "Еркеш, помнишь я оставил тебе мелодию на кассете, необходим текст, нам с Каринкой нужно ее срочно показать...". Я тут же включаю магнитофон, слушаю...Тут заходит Жанна, моя супруга и главный советник, спрашиваю ее: "Жанка, как думаешь о чем написать песню?...", тут на кухню, где я всегда работал, вихрем забегает маленькая Меруерт в белом платье (у нее прям мания была на белые платья), "Напиши про белое платье, а то она снова просит купить еще одно", пошутила Жанна. Я снова включил мелодию Булы и начал бубнить "В платье белом...В платьице белом...Девочка..." и-и-и ушел в нирвану. Через 20- 25 минут текст был готов, конечно грустная его часть не относилась к моей доче. Сотовых не было, тут же звоню по городскому Булату: "Записывай...", счастливый Була говорит: "Ну ты даешь! Мы за это время успели только одеться и уже стоим в дверях...". Вскоре он привез запись с готовой песней. Они выпустили ее в Москве и однажды я спросил в одном музыкальном магазине, есть ли в продаже "Девочка в платьице белом", на что продавец горделиво ответил "Не-а, смели с прилавков моментально". Потом я слышал, что она нравилась Земфире и она исполняла ее, и запомнил фразу из интервью Аллы Пугачевой, что есть еще такие люди, как Шакеев, которые пишут стихи на поднебесные темы, как в песне "Девочка в платьице белом". Вот такая история... Сейчас ты далеко дорогой Булат, а земная твоя ипостась находится рядом с Батыром и моим сыночком Сафаром, которого вы оба держали на руках, а он любил вас. И теперь вы все вместе где-то там высоко... Спасибо тебе, брат, за дружбу, за твою добрую улыбку, большое сердце и прекрасную музыку, которую ты безвозмездно оставил людям и, которой освятил этот бренный мир, прилетев ненадолго на эту сложную и противоречивую, но прекрасную планету, как верный помощник и любимый сыночек Небес», - написал композитор.

7 мая на Кенсайском кладбище друзья и близкие солиста группы "Мюзикола" почтили память музыканта, открыв памятник Сыздыкову.