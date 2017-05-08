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Ле Пен поздравила Макрона с победой и поблагодарила голосовавших за нее

8 мая 2017, 00:29

По словам Ле Пен, "Национальный фронт" должен обновиться к парламентским выборам и стать новой политической силой.

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен поздравила с победой на выборах своего конкурента, главу движения "Вперед" Эммануэля Макрона, с победой на выборах президента Франции, а также поблагодарила проголосовавших за нее. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Ле Пен, "Национальный фронт" должен обновиться к парламентским выборам и стать новой политической силой.

Фото © REUTERS / Charles Platiau


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