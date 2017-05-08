Повзрослевшая дочь Гарика Мартиросяна восхитила красотой

Одна из самых красивых и гармоничных пар российского шоу-бизнеса Гарик Мартиросян и его супруга Жанна редко балуют фанатов рассказами о своей семейной жизни. Поэтому каждое фото, которое появляется в микроблоге ведущего передачи «Прожекторперисхилтон» или его супруги, вызывает у поклонников предсказуемо бурную реакцию.

В эти майские дни звездное семейство покинуло столицу и отправилось в путешествие по Франции. Супруги порадовали подписчиков романтическим видео, снятым на фоне Эйфелевой башни, а затем опубликовали семейное фото, на котором запечатлены с дочерью Жасмин. «Черные заполонили Париж», - прокомментировала снимок Жанна Мартиросян, намекая на монохромный стиль в одежде членов своей семьи.

Однако подписчиков взволновало совершенно не это. Их вниманием завладела юная наследница Гарика и Жанны, девочка Жасмин, которой в августе этого года исполнится 13 лет. Фанаты признались, что очарованы красотой дочери Мартиросяна. Они осыпали подростка комплиментами и выразили убеждение в том, что у девочки большое будущее.

«Какая нежная, красивая доченька», «Вы уже для нас родные. Любим вас! А дочка - прелесть!», «Очень красивая семья! Доченька красотка», «Ваша Жасмин очень красивая, необычная девочка!», «Жасмин не похожа ни на вас, ни на Гарика. Вьющийся рыжий волос, белая кожа. Это кто-то из ваших родителей так повлиял на внешность Жасмин?», «Дочка у вас - красивая смесь родителей, и не сомневаюсь, что мир ее увидит и услышит в скором будущем», - высказываются поклонники звездного семейства.

Кстати, не так давно Жанна Мартиросян опубликовала видео, запечатлевшее, как грациозно ее дочка танцует и поет. Фолловеры отметили сходство девочки с отцом, а также таланты юной красавицы: музыкальность, чувство ритма и обаяние. А также поблагодарили кумиров за примерное воспитание наследницы и ее развитие, пишет "СтарХит".

Стоит отметить, что семья Гарика Мартиросяна и Жанны Левиной-Мартиросян считается одной из самых крепких среди известных. В июле прошлого года супруги отметили оловянную свадьбу, но почти одиннадцать лет – это стаж их официальной совместной жизни, на самом же деле отношениям Гарика и Жанны больше двадцати лет. У супругов двое детей – 12-летняя дочка Жасмин и 8-летний сын Даниэль.