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В Астане запустили праздничный салют

8 мая 2017, 01:29

Понаблюдать за красочным фейерверком можно было на набережной реки Есиль

В небо Астаны запустили праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Понаблюдать за красочным фейерверком можно было на набережной реки Есиль, пишет Dixinews.kz.

В честь 25-летия образования Вооруженных Сил Казахстана было произведено 25 залпов артиллерийских орудий, данных из 76-миллиметровых пушек времен Великой Отечественной войны. Фейерверк запускали из двух современных салютных установок, каждая из которых имеет по 173 направляющих.


Отметим, что жители и гости столицы смогут понаблюдать за салютом в честь празднования Дня Победы 9 мая. Огни запустят в небо Астаны в 22:00, посмотреть на салют можно будет также на набережной реки Есиль.

Фото: Dixinews.kz


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