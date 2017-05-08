В Париже идут столкновения демонстрантов с полицией

Столкновения начались в районе Менилмонтан в 20-м округе Парижа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Перед тем, как толпа двинулась на оцепление, раздались три хлопка. В сторону полицейских полетели бутылки, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов.

Движение в районе перекрыто.

Во Франции в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. По данным МВД страны, после подсчета 48% бюллетеней лидирует основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который набирает 61,58% голосов. У его соперницы от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 38,42%.

Фото © РИА Новости . Дмитрий Горностаев