В понедельник в Казахстане возможны дожди с грозами

Местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на востоке в ночные и утренние часы туманы.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на востоке в ночные и утренние часы туманы ,

передает Zakon . kz со ссылкой на КЧС МВД РК.





В Северо-Казахстанской области ночью ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами гроза, днем - местами ветер 15-20 м/с.





В Южно-Казахстанской области ожидается при грозе усиление ветра до 15-20 м/с.





В Костанайской, Карагандинской, днем в Мангыстауской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Павлодарской областях местами усилится ветер до 15-20 м/с.





Ночью в Жамбылской, днем в Алматинской, Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается гроза. Ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.



