В понедельник в Казахстане возможны дожди с грозами
8 мая 2017, 06:00
Местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на востоке в ночные и утренние часы туманы.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на востоке в ночные и утренние часы туманы, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В Северо-Казахстанской области ночью ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами гроза, днем - местами ветер 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской области ожидается при грозе усиление ветра до 15-20 м/с.
В Костанайской, Карагандинской, днем в Мангыстауской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Павлодарской областях местами усилится ветер до 15-20 м/с.
Ночью в Жамбылской, днем в Алматинской, Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается гроза. Ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.
В Алматы +21, преимущественно облачно.
В Астане +16, частично облачно.
Полный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: ZN.ua
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