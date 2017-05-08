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В понедельник в Казахстане возможны дожди с грозами

8 мая 2017, 06:00

Местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на востоке в ночные и утренние часы туманы.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на востоке в ночные и утренние часы туманы, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами гроза, днем - местами ветер 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской области ожидается при грозе усиление ветра до 15-20 м/с.

В Костанайской, Карагандинской, днем в Мангыстауской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Павлодарской областях местами усилится ветер до 15-20 м/с.

Ночью в Жамбылской, днем в Алматинской, Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается гроза. Ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Алматы +21, преимущественно облачно.

В Астане +16, частично облачно.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: ZN.ua


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