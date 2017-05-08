Марин Ле Пен станцевала после поражения на выборах
8 мая 2017, 06:21
Ле Пен признала победу своего соперника и поздравила его с победой.
Французский телеканал TF1 показал в прямом эфире кандидата от "Нацфронта" Марин Ле Пен, танцующую под музыку со своими соратниками и сторонниками после поражения на президентских выборах, передает РИА Новости.
Согласно данным МВД Франции после подсчета 75% бюллетеней, Эммануэль Макрон лидирует на выборах во Франции с 63,16% голосов. Ле Пен признала победу своего соперника и поздравила его с победой.
@MikeStnm_ célébrant la défaite de Marine LePen pic.twitter.com/FwnpYTXBss— # (@___YOM_6) 7 мая 2017 г.
Во время прямой трансляции с площади перед Лувром, где ожидается выступление Макрона, телеканал включил видео, на котором Ле Пен танцует в окружении соратников с улыбкой на улице.
Фото: REUTERS / Charles Platiau
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857723-7288f934d17aed239f8f2a6afd7e42ea
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...