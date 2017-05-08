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Марин Ле Пен станцевала после поражения на выборах

8 мая 2017, 06:21

Ле Пен признала победу своего соперника и поздравила его с победой.

Французский телеканал TF1 показал в прямом эфире кандидата от "Нацфронта" Марин Ле Пен, танцующую под музыку со своими соратниками и сторонниками после поражения на президентских выборах, передает РИА Новости.

Согласно данным МВД Франции после подсчета 75% бюллетеней, Эммануэль Макрон лидирует на выборах во Франции с 63,16% голосов. Ле Пен признала победу своего соперника и поздравила его с победой.

Во время прямой трансляции с площади перед Лувром, где ожидается выступление Макрона, телеканал включил видео, на котором Ле Пен танцует в окружении соратников с улыбкой на улице.

Фото: REUTERS / Charles Platiau

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