Марин Ле Пен станцевала после поражения на выборах

Согласно данным МВД Франции после подсчета 75% бюллетеней, Эммануэль Макрон лидирует на выборах во Франции с 63,16% голосов. Ле Пен признала победу своего соперника и поздравила его с победой.

Во время прямой трансляции с площади перед Лувром, где ожидается выступление Макрона, телеканал включил видео, на котором Ле Пен танцует в окружении соратников с улыбкой на улице.