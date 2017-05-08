Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю
8 мая 2017, 06:43
Аппарат провел на орбите более 700 дней.
Американский суборбитальный многоразовый самолет-разведчик X-37B Orbital Test Vehicle совершил успешную посадку на космодроме на мысе Канаверал в США после более чем 700 дней на орбите, сообщает ТАСС.
"X-37B Orbital Test Vehicle - 4 ВВС США вернулся с орбиты и благополучно приземлился в Космическом центре имени Джона Кеннеди (официальное название космодрома на мысе Канаверал - прим. ТАСС). Аппарат провел более 700 дней в космическом пространстве", - говорится в Twitter ВВС США.
The #AirForce#X37B#OTV4 is back after more than 700 days in #Space. @NASAKennedypic.twitter.com/02WdzMSDJe— U.S. Air Force (@usairforce) 7 мая 2017 г.
Это был четвертый полет этого аппарата. Секретный проект X-37B Orbital Test Vehicle компания Boeing начинала под эгидой NASA еще в 1999 году. Первоначально аппарат многоразового использования X-37 предназначался для ремонта спутников на орбите. Однако в 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС США.
С 2010 года аппараты выполняют испытательные орбитальные полеты. По мнению экспертов, X-37 могут использоваться как для испытания новых технологий, так и для доставки в космос разведывательных спутников. Потенциально на них могут быть установлены вооружения, но Пентагон заверяет, что это не входит в его планы.
Фото: EPA/US AIR FORCE
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