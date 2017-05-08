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Природный заповедник на Каспии горел в Атырауской области

8 мая 2017, 07:07

Часто возгорания камыша связывает с поджогами.

В Атырауской области загорелся камыш в природном резервате «Ак Жайык», сообщает МИА «Казинформ».

«Камыш и сухая трава на территории государственного природного резервата загорелись два дня назад. Площадь пожара в настоящее время приблизилась к 10 гектарам. В тушении пожара принимают участие 6 единиц техники и 14 человек личного состава. За 3 дня, что работают подразделения, им удалось потушить 11 гектаров горящего камыша и сухой травы», сообщили в ДЧС региона.

Государственный природный резерват «Ак Жайык» расположен в нескольких километрах от Атырау вдоль побережья Каспийского моря. Часто возгорания камыша связывает с поджогами. Поджигают камыш местные жители, таким образом уничтожая старый камыш, чтобы затем на его месте вырос молодой, идущий на корм скоту.

Фото: МИА "Казинформ"

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