Природный заповедник на Каспии горел в Атырауской области
8 мая 2017, 07:07
Часто возгорания камыша связывает с поджогами.
В Атырауской области загорелся камыш в природном резервате «Ак Жайык», сообщает МИА «Казинформ».
«Камыш и сухая трава на территории государственного природного резервата загорелись два дня назад. Площадь пожара в настоящее время приблизилась к 10 гектарам. В тушении пожара принимают участие 6 единиц техники и 14 человек личного состава. За 3 дня, что работают подразделения, им удалось потушить 11 гектаров горящего камыша и сухой травы», сообщили в ДЧС региона.
Государственный природный резерват «Ак Жайык» расположен в нескольких километрах от Атырау вдоль побережья Каспийского моря. Часто возгорания камыша связывает с поджогами. Поджигают камыш местные жители, таким образом уничтожая старый камыш, чтобы затем на его месте вырос молодой, идущий на корм скоту.
Фото: МИА "Казинформ"
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