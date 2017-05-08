"Спартак" стал чемпионом России по футболу

8 мая 2017, 07:28

Матч 27-го тура, который прошел на "Санкт-Петербург Арене", закончился со счетом 0:1 в пользу грозненского клуба. Т

Московский "Спартак" досрочно стал чемпионом России по футболу после поражения, которое петербургский "Зенит" потерпел в матче против "Терека", сообщает РИА Новости.

​Матч 27-го тура, который прошел на "Санкт-Петербург Арене", закончился со счетом 0:1 в пользу грозненского клуба. Таким образом, в активе "сине-бело-голубых" осталось 52 очка.


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