Трамп поздравил Макрона с победой

«Поздравляю Эммануэля Макрона, следующего президента Франции, с одержанной сегодня большой победой. Я с нетерпением жду возможности работать с ним!» — отметил Трамп.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!