Трамп поздравил Макрона с победой

«Поздравляю Эммануэля Макрона, следующего президента Франции, с одержанной сегодня большой победой. Я с нетерпением жду возможности работать с ним!» — отметил Трамп.









Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 мая 2017 г.





«Мы поздравляем избранного президента Макрона и народ Франции с их успешными президентскими выборами. Мы надеемся на сотрудничество с новым президентом и на продолжение тесного сотрудничества с французским правительством», — говорится в заявлении Белого дома, текст которого приводит ТАСС.





По итогам подсчета 60 процентов бюллетеней, по данным МВД Франции, Макрон лидирует с 62,34 процента голосов. Его соперник, представитель партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, получает 37,66 процента.