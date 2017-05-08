Трамп поздравил Макрона с победой
8 мая 2017, 08:02
По итогам подсчета 60 процентов бюллетеней, по данным МВД Франции, Макрон лидирует с 62,34 процента голосов.
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter поздравил лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции, сообщает Lenta.ru.
«Поздравляю Эммануэля Макрона, следующего президента Франции, с одержанной сегодня большой победой. Я с нетерпением жду возможности работать с ним!» — отметил Трамп.
Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 мая 2017 г.
«Мы поздравляем избранного президента Макрона и народ Франции с их успешными президентскими выборами. Мы надеемся на сотрудничество с новым президентом и на продолжение тесного сотрудничества с французским правительством», — говорится в заявлении Белого дома, текст которого приводит ТАСС.
По итогам подсчета 60 процентов бюллетеней, по данным МВД Франции, Макрон лидирует с 62,34 процента голосов. Его соперник, представитель партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, получает 37,66 процента.
Фото: Globallookpress.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857727-5907c069378051706f930a204e55ccce
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...