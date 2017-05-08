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Макрон одержал уверенную победу на президентских выборах во Франции

8 мая 2017, 08:28

После подсчета всех бюллетеней стало известно, что основателя центристского движения "На марше" поддержали 66,06% избирателей.

Основатель центристского движения "На марше", в прошлом министр экономики и инвестиционный банкир, Эмманюэль Макрон одержал в воскресенье убедительную победу на президентских выборах во Франции,сообщает ТАСС.

По данным МВД, обнародованным ночью после подсчета 100% бюллетеней, его поддержали 66,06% избирателей - в общей сложности за Макрона проголосовали 20,7 млн французов.

Его соперница, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 33,94% голосов. Всего свои голоса в ее поддержку отдали более 10,6 млн французов - для "Национального фронта" это рекорд за всю историю участия его кандидатов в президентских выборах.

Общая явка во втором туре составила 74,62%. При этом 6,33% избирателей (3 млн человек) опустили в урны пустые бюллетени, не желая голосовать ни за одного из кандидатов. Еще 2,24% бюллетеней (1,06 млн) признаны недействительными.

Фото: EPA



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