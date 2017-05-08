В Астане на пять дней перекроют один из участков дороги

Управление автомобильных дорог города Астаны в рамках реализации проекта «Реконструкция пр. Қабанбай батыра на участке от ул. Достық до ул. №26» планирует начать строительство инженерных сетей на пересечении пр. Қабанбай батыра и ул. Орынбор (Сығанақ).





В связи с чем с 10 по 15 мая на указанном участке будет перекрыто движение транспортных средств.





Жителям и гостям столицы следует заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.⁠⁠⁠⁠