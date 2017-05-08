В Астане на пять дней перекроют один из участков дороги
8 мая 2017, 08:46
В связи с реконструкцией перекроют участок дороги на пересечении пр. Қабанбай батыра и ул. Орынбор/
В Астане в связи с реконструкцией на пять дней перекроют один из участков дороги, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акима столицы.
Управление автомобильных дорог города Астаны в рамках реализации проекта «Реконструкция пр. Қабанбай батыра на участке от ул. Достық до ул. №26» планирует начать строительство инженерных сетей на пересечении пр. Қабанбай батыра и ул. Орынбор (Сығанақ).
В связи с чем с 10 по 15 мая на указанном участке будет перекрыто движение транспортных средств.
Жителям и гостям столицы следует заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857729-1e4b906a195304f17b5c48f17372d686
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...