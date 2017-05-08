Около двух тысяч человек эвакуированы в Канаде из-за наводнения

Власти Канады эвакуировали около двух тысяч человек из нескольких регионов из-за разлива рек. Как передаёт телеканал CBS, больше всего от стихии пострадала провинция Квебек.

Всего в зоне бедствия оказались более 130 муниципалитетов, в том числе Монреаль. Ранее мэр города Дени Кодер сообщил о введении режима чрезвычайного положения. Для помощи населению в провинцию Квебек направили более тысячи канадских военнослужащих. Они занимаются строительством дамб из мешков с песком для предотвращения дальнейшего разлива рек.





По сообщению полиции, в западной провинции Британская Колумбия грязевым потоком был смыт один из домов, в котором находился 76-летний мужчина. Он считается пропавшим без вести.