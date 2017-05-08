Британские ученые измерили силу мата

Это экспериментально доказали ученые, заставившие велосипедистов крутить педали, матерясь.





Люди, в определенный момент вынужденные прилагать физические усилия на грани своих возможностей, могут заметить: крепкое словцо не только помогает выплеснуть эмоции, но и служит подспорьем в работе.





У многих, кто имел дело с квартирным переездом, откручиванием прикипевшего болта при починке автомобиля или отворачиванием крышки, слишком туго закрученной на банке с огурцами, вырываются с языка грязные ругательства, а то и богохульства, и это не последствия дурного воспитания, выяснили недавно британские ученые.





Почему люди матерятся в момент тяжелых физических нагрузок, остается загадкой. Психологи предполагают, что это помогает человеку совершить эмоциональную разрядку, однако Ричард Стивенс из Кильского университета в Англии считает, что у мата совершенно определенное, физиологическое предназначение.





В прошлом Стивенсу с коллегами удалось показать, что сквернословие помогает людям справляться с болью. «Несколько лет назад мы сделали исследование, пытаясь выяснить, почему люди ругаются, поранив себя. Мы доказали, что это помогает им преодолевать боль — так они могут дольше с нею справляться, — рассказал автор-исследователь.





— У людей учащалось сердцебиение, что заставило нас считать, что механизм купирования боли схож с возникновением острого стресса или возникновением реакции «бей или беги».





«Возможное объяснение — что ругань стимулирует симпатическую нервную систему, которая заставляет ваше сердце колотиться в опасности», — пояснил ученый.





Чтобы проверить свою гипотезу о том, что ругательства провоцируют аналогичную мобилизацию организма, ученые провели два эксперимента на добровольцах, в ходе которых попытались установить связь между сквернословием и способностью прилагать экстремальные усилия.





Во время физических нагрузок добровольцам предлагалось повторять одно и то же бранное слово (выбрать которое они могли по своему разумению и вкусу). Контрольная же группа не молчала – участникам вместо ругани было предложено повторять какое-либо нейтральное слово.





В ходе первого эксперимента 29 участникам предстояло проехать на велосипеде короткий, но весьма трудный участок. Анализ показал, что матерящиеся велосипедисты в среднем лучше справлялись с задачей и показывали более высокие результаты.





«При измерении усилий в первые пять секунд у ругающейся группы было преимущество перед нематерящимися в 4%. Затем в последующие 30 секунд отмечалось двухпроцентное увеличение», — рассказал Стивенс.





Во втором эксперименте уже 52 добровольца прошли тест на измерение мышечного усилия рук.





«Оно также измеряло производительность, но не было экстремальным. При сжатии мышц ругающиеся люди производили на 8% большее усилие, чем другие», — отметил Стивенс.





Это соответствовало прибавке в 2,1 кг усилий. Какова природа этого феномена? Вопреки высказанным предположениям, Стивенс говорит, что нет объективных свидетельств того, что у человека в этот момент включается реакция «бей или беги» — на это указывало отсутствие учащенного сердцебиения — а значит, должно быть другое объяснение.





«Причиной, по которой мы проводили это исследование, было наше ожидание увидеть реакцию «бей или беги». Но экспериментальные данные не поддерживают эту точку зрения, и мы не знаем, как действует ругань. Эффект может иметь общие корни с восприятием боли. В медицинской литературе описано, как разные стратегии могут притупить восприятие боли — например, кого-то достаточно просто чем-то отвлечь».





Ученые высказали предположение, что наблюдаемый эффект может быть связан с тем, что психологи называют генерализованным торможением.





«Иначе говоря — когда вы ругаетесь, вы просто ни о чем не думаете», — предположил Стивенс.





Работа ученых пока не опубликована в научном журнале и проходит стадию рецензирования. О ее результатах авторы рассказали на конференции Британского психологического общества, проходящей в эти дни.





Фото: Reuters







