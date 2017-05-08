Проект резолюции о создании зон деэскалации в Сирии внесен в СБ ООН
8 мая 2017, 10:01
Голосование по документу может состояться в начале этой недели.
Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции в поддержку меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного в ходе Астанинского процесса 4 мая. Об этом сообщили ТАСС в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.
"Подтверждаем, что проект резолюции внесен", - сказал пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.
По информации от дипломатов, голосование по документу может состояться в начале этой недели - возможно, 8 или 9 мая. Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе Астанинского процесса договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии.
В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации.
Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период. В Минобороны РФ ранее подчеркнули, что подписание соглашения в Астане не означает прекращения борьбы с террористическими группировками "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".
Фото: AP Photo
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