Несколько стран были заинтересованы в проведении боя Головкина и Альвареса

Владелец Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя рассказал о глобальном интересе к объявленному накануне поединку Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.





«Я уже принял несколько звонков со всего мира от желающих провести этот поединок. У меня буквально был пропущенный звонок из Дубая и пропущенный звонок из Великобритании. Интерес к бою есть во всем мире. Все эти переговоры начнутся в ближайшие недели. Это самый ожидаемый бой после поединка Мейвезера и Пакьяо, но в отличие от их боя, в нем будет много действий, экшн нон-стоп», — цитирует Де Ла Хойю Yahoo! Sports.





Бой Головкина и Альвареса запланирован на 16 сентября в Лас-Вегасе.



