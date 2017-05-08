Внедорожник провалился в центре Костаная
8 мая 2017, 10:38
Внедорожник вытащили на тросе с помощью другого авто.
Автомобиль жительница Костаная Елены Трифоновой в центре города провалился под асфальт, сообщает alau.kz.
Женщина-водитель рассказала, что хотела припарковаться. Сдавала назад, потом поехала вперед и передними колесами автомобиль провалился.
"Хотелось бы предупредить всех водителей Костаная. Будьте бдительны на наших дорогах. Машина провалилась на ровном месте", - отметила Елена.
Она говорит, что от земли шло тепло. Она предполагает, что прорвало теплотрассу. И это могло закончится трагедией.
«Мог провалиться человек запросто, и свариться. Мне, честно, было страшно. Машина резко ушла вниз. Я сразу выскочила из машины. Хорошо, что пару сантиметров осталось от земли до двери. Я открыла быстро», — сообщила Елена.
Внедорожник вытащили на тросе с помощью другого авто. Автомобиль теперь придётся ремонтировать. Уже подсчитали он обойдётся примерно в 100 000 тенге.
Фото: Alau.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857735-dc87465b141e62b9d4c0635802766014
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...