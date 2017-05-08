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Внедорожник провалился в центре Костаная

8 мая 2017, 10:38

Внедорожник вытащили на тросе с помощью другого авто.

Автомобиль жительница Костаная Елены Трифоновой в центре города провалился под асфальт, сообщает alau.kz.

Женщина-водитель рассказала, что хотела припарковаться. Сдавала назад, потом поехала вперед и передними колесами автомобиль провалился.

"Хотелось бы предупредить всех водителей Костаная. Будьте бдительны на наших дорогах. Машина провалилась на ровном месте", - отметила Елена.

Она говорит, что от земли шло тепло. Она предполагает, что прорвало теплотрассу. И это могло закончится трагедией.

«Мог провалиться человек запросто, и свариться. Мне, честно, было страшно. Машина резко ушла вниз. Я сразу выскочила из машины. Хорошо, что пару сантиметров осталось от земли до двери. Я открыла быстро», — сообщила Елена.

Внедорожник вытащили на тросе с помощью другого авто. Автомобиль теперь придётся ремонтировать. Уже подсчитали он обойдётся примерно в 100 000 тенге.

Фото: Alau.kz

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