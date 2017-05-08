Капитан «Спартака» отпраздновал чемпионство песней на заборе у «Открытие-Арены»

Капитан московского Спартака Денис Глушаков отпраздновал чемпионство команды песней у домашнего стадиона красно-белых — «Открытие-Арены», передает Lenta.ru.





Он забрался на забор у арены и исполнил «Боже, "Спартак" храни». Глушаков остался праздновать чемпионство вместе с болельщиками клуба.





Ранее 7 мая в рамках 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» на своем поле уступил «Тереку» со счетом 0:1 и обеспечил «Спартаку» чемпионство. За три тура до финиша чемпионата красно-белые опережают идущий вторым ЦСКА на девять очков.







