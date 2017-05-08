В США аллигатор напал на десятилетнюю девочку
8 мая 2017, 11:15
Подобный инцидент уже происходил в данном штате. Тогда аллигатор покусал сына Владимира Кличко.
В американском штате Флорида десятилетняя девочка подверглась нападению со стороны аллигатора, сообщает РИА Новости.
По данным телеканала, девочка купалась в озере парка Мосс, когда на нее напал хищник и укусил за ногу. После происшествия родители доставили девочку в больницу, откуда она в скором времени была выписана.
Аллигатора удалось выследить и усыпить. Подобный инцидент уже происходил в данном штате. Тогда аллигатор покусал сына Владимира Кличко.
Фото: РИА Новости
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