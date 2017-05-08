В США аллигатор напал на десятилетнюю девочку

По данным телеканала, девочка купалась в озере парка Мосс, когда на нее напал хищник и укусил за ногу. После происшествия родители доставили девочку в больницу, откуда она в скором времени была выписана.





Аллигатора удалось выследить и усыпить. Подобный инцидент уже происходил в данном штате. Тогда аллигатор покусал сына Владимира Кличко.